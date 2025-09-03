پخش زنده
امروز: -
صبح امروز شاخص کیفی هوا در ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه (۱۲ شهریور) شاخص کیفی هوا در شهرهای اهواز ۱۹۱، ملاثانی ۱۷۸، هویزه ۱۷۴، بهبهان ۱۶۹، خرمشهر ۱۶۰، اندیمشک و امیدیه به ۱۵۲ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروههای سنی (قرمز) است.
این میزان در شهرهای هندیجان ۱۲۳، شوش ۱۱۸، آبادان ۱۰۹، ماهشهر ۱۰۵ و رامهرمز به ۱۰۳ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است.