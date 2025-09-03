افتتاح کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان لرستان
با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد کشور کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان لرستان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
همزمان با سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان لرستان، کانون سردفتران ازدواج و طلاق این استان با برگزاری مراسم تحلیف اعضای هیئت مدیره بهطور رسمی آغاز به کار کرد.
راهاندازی کانونهای سردفتران ازدواج و طلاق یکی از برنامههای سازمان ثبت در سال جاری است و لرستان بهعنوان دهمین استان کشور این کانون را تأسیس کرده است.
حسن بابایی در این مراسم با تأکید بر اهمیت فعالیت سردفتران گفت: تنظیم اسناد و امور احوال شخصیه از وظایف حساس و کلیدی است. شما سردفتران زمینهساز تشکیل خانواده هستید و لازم است پیش از جاری کردن خطبه عقد، زوجین را با حقوق و مسئولیتهای قانونی ازدواج آشنا کنید.
وی افزود: معاونت امور اسناد موظف به تهیه نظامنامهای در این زمینه شده است تا چارچوبی دقیق برای این فرایند فراهم شود.
رئیس سازمان ثبت همچنین بر نقش سردفتران در کاهش آمار طلاق تأکید کرد و گفت: سردفتران باید پیش از جاری کردن صیغه طلاق، تمام تلاش خود را برای بازگرداندن زوجین به کانون خانواده و حفظ حریم آن به کار گیرند.
بر اساس دستورالعملهای سازمان ثبت، استانهایی که بیش از ۴۰ دفتر ازدواج و طلاق دارند موظف به ایجاد کانون مستقل هستند و سایر استانها زیرمجموعه تهران خواهند بود. این کانونها با هدف انسجامبخشی به فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق، نظارت بر عملکرد آنها، پیگیری امور صنفی و معیشتی سردفتران و ارتقای سطح خدمات به زوجین تشکیل میشوند.