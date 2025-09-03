به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امید کلانتر هرمزی سرپرست اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان در این مراسم از رشد ۵۰ درصدی تعهدات خیران در امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد: در سال تحصیلی جدید مشارکت بیشتری در این کار خیر صورت گیرد .

مراد دوست محمدیان رئیس آموزش و پرورش شهرستان سمنان گفت : در سال تحصیلی جدید ۵ مدرسه جدید در شهرستان سمنان افتتاح خواهد شد که ۳ مدرسه با کمک خیران ساخته شده است .

علیرضا قزوهی عضو مجمع خیرین مدرسه ساز استان هم از ساخت ۱۴ مدرسه در شهرستان سمنان با مشارکت خیرین فرهنگی مدرسه ساز خبر داد .

در استان سمنان ۶۱۷ خیر با انجمن های استانی و شهرستانی خیران مدرسه ساز همکاری میکنند .

در سال تحصیلی جدید ،۲۹ مدرسه با ۱۰۰کلاس درس با مشارکت خیران مدرسه ساز در استان سمنان پذیرای دانش آموزان خواهد بود .