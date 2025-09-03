به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،دولت به منظور حمایت از کانون گرم خانواده و جوانی جمعیت اقدام به اعطای تسهیلات بانکی برای حانواده‌های واجد شرایط کرد. اما شرایط نامساعد بانک‌ها برای اعطای این تسهیلات به خانواده‌ها را نگران کرد. شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این مشکل پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن شهروند خبرنگار ما:

مسئله جمعیت فرآیندی ملی است و همه نهادها باید در این زمینه تلاش كنند>

برای ثبت نام یک وام ساده معلوم نیست باید چند ماه در نوبت باشیم چه برسد به زمین و ماشین و...

لطفا این موضوع را پیگیری کنید تا به نتیجه برسد

فقط کافیست یک بار وارد سایت شوید برای ثبت نام وام فرزند پیامی که می آید بانکی در استان شما اعتبار ندارد