در راه‌های کم عرض روستایی چنانچه برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و محل‌های خاصی اختصاص داده شده، عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو از نقاط مشخص شده استفاده نمایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،برابر تعاریف؛ عابر پیاده شخصی است غیر سوار که بدون استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری حرکت می‌کند و موظف به رعایت قوانین ترافیکی می‌باشند.

با توجه به اینکه بیشتر راه‌های روستایی فاقد روشنایی می‌باشند، در شب‌ها هرچه عابران لباس‌های رنگ روشن بپوشند در هنگام عبور از عرض و یا طول معابر بهتر و سریع‌تر دیده شوند و چنانچه رنگ لباس آنان تیره‌تر باشد ممکن است دیده نشوند و یا اینکه رانندگان با تأخیر آنها را ببینند.

در تصادفات سرعت وسایل نقلیه رابطه مستقیمی با شدت جراحات وارده به عابرین پیاده دارد. رانندگان بایستی با مشاهده تابلو‌هایی مانند منطقه مسکونی، عبور عابر پیاده، عبور اطفالف کارگران مشغول کارند، گذرگاه عابر پیاده و... از سرعت وسیله نقلیه تا حدی که برای پرهیز از خطر یا تصادف ضرورت دارد بکاهند و با سرعت مطمئن حرکت نمایند.

سرعت برخورد با احتمال زنده ماندن عابر مرتبط است، وقتی سرعت خودرو از ۳۰ به ۵۰ کیلومتر در ساعت افزایش می‌یابد، احتمال مرگ عابر پیاده ۸ برابر می‌شود و در سرعت بالای ۸۰ کیلومتر مرگ عابر تقریبا قطعی خواهد بود، پس رانندگان به دلیل اینکه مسیر روستایی خود را می‌شناسند بی احتیاطی نکرده و مراقب تردد عابران باشند.

عابران پیاده در محل‌هایی که امکان تردد ایمن وجود دارد از سطح سواره رو استفاده نکنند و از دویدن، پریدن و حضور ناگهانی در معابر خودداری کرده و مراقب حرکت وسایل نقلیه‌باشند.