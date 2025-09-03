به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، کاظم قبادی اظهار کرد: مسابقات رنکینگ تیراندازی با کمان کشور در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در ۲ رشته ریکرو و کامپوند، در ۲ بخش زنان و مردان با حضور ۳۰۰ ورزشکار، ۱۲ تا ۱۴ شهریور به میزبانی آذربایجان شرقی در ورزشگاه تختی تبریز برگزار خواهد شد.

وی افزود: تبریز و آذربایجان شرقی قطب اصلی تیراندازی با کمان در کشور است. ما برای ادامه این قهرمانی‌ها و برای استمرار فعالیت‌های کمانداران‌مان تلاش کردیم میزبانی این مسابقات را اخذ کنیم که این موضوع هم در تقویم فدراسیون گنجانده شده است.

قبادی ادامه داد: زمانی که یک استان میزبان مسابقات می‌شود، ورزشکاران، مربیان و داوران آن می‌توانند از ثمرات مختلف آن برای افزایش تجربه و توانمندی‌هایشان بهره ببرند.