چهل و هشتمین دوره مسابقات ملی قرآن کریم به میزبانی سنندج از ۲۶ مهر تا ۶ آبان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نشست هماهنگی میزبانی از این مسابقات در استانداری کردستان برگزار شد.

لهونی استاندار کردستان در این نشست با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت استان برای برگزاری هر چه بهتر این مسابقات گفت: همه ظرفیت استان در اختیار دبیرخانه چهل و هشتیمن دوره مسابقات سراسری قرآن کریم قرار می‌گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هم گفت: بزرگترین رویداد ملی و دینی برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم است که در ۲ بخش خواهران و برداران به میزبانی سنندج برگزار می‌شود.

حجت الاسلام کاروند ادامه داد: ۲۴ شبکه ملی این رویداد قرآنی را پوشش‌می دهند و شبکه‌های قرآن و سحر نیز بصورت زنده این مسابقات را پخش خواهند کرد.

به گفته کاروند، در طول برگزاری این مسابقات، ۴۵۰ نفر شرکت کننده، داور و عوامل اجرایی از ۳۱ استان کشور حضور خواهند داشت.

حجت‌الاسلام کاروند به برنامه‌های جنبی این مسابقات اشاره کرد و گفت: ۳۰۰ محفل قرانی پیش از برگزاری و همزمان با مسابقات با حضور قاریان داخلی و خارجی در استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: هماهنگی‌هایی برای برگزاری محافل انس با قرآن کریم در سلیمانیه و اربیل اقلیم کردستان عراق نیز انجام شده، ضمن اینکه قاریانی از اقلیم کردستان عراق در ویژه‌برنامه‌های قرآنی استان کردستان شرکت می‌کنند.

وی همچنین از برگزاری اولین جشنواره بین المللی قرآن نگل در روز‌های ۷ و ۸ آبان هم خبر داد.

وجود ۱۰ قرآن نفیس تاریخی و زیارتی در کردستان حاکی از محوریت آیات نور در بین مردم دیندار کردستان است.