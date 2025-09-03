پخش زنده
از ابتدای امسال تاکنون دو هزار و ۴۸۴ نفر برای اهدای خون به پایگاه انتقال خون گلپایگان مراجعه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان در بازدید از پایگاه انتقال خون گلپایگان با بیان اینکه این پایگاه امسال پنجمین پایگاه استان اصفهان در میزان مراجعه برای اهدای خون بوده است، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد رشد داشته است.
کیان دهرابپور افزود: پایگاه انتقال خون گلپایگان در پنج ماه اخیر در بین ۱۱ مرکز اهدای خون استان از نظر تعداد مراجعه و اهدا، رتبه دوم استان را کسب کرده است.
وی به شاخص اهدای خون بانوان نیز اشاره کرد و گفت: ۱۸۷ نفر از اهداکنندگان خون در پنج ماه گذشته در شهرستان گلپایگان خانم بودهاند که این میزان نسبت به سال گذشته ۶۴ درصد رشد داشته و این پایگاه رتبه اول استان را در اهدای خون بانوان به خود اختصاص داده است.
مدیرکل انتقال خون استان افزود: با پیگیری مسئولان شهرستان و تعامل با خیران و سایر دستگاههای دولتی، این مرکز امسال به پایگاه انتقال خون ارتقا پیدا کرده است و از ابتدای امسال، تمام مراحل فرآوردهگیری و تولید فرآوردههای خونی در پایگاه انتقال خون گلپایگان انجام میشود و دیگر نیازی به ارسال خون به شهرستانهای دیگر نیست.
مسئول پایگاه انتقال خون گلپایگان نیز گفت: در پایگاه انتقال خون گلپایگان همزمان با خونگیری، فرآوردههای حیاتی مانند پلاسما هم تولید و نگهداری میشود و در صورت نیاز، این فرآوردهها به بیمارستانها و مناطق مختلف کشور ارسال میشود.
رکسانا لوافا افزود: در حال حاضر بهطور متوسط ۴۵۰ نفر در ماه برای اهدای خون به مرکز انتقال خون گلپایگان مراجعه میکنند که ۳۰۰ واحد از این خونها به اصفهان ارسال میشود