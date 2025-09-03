پخش زنده
نزدیک به ۸۰ کیلومتر از کریدور شرق به غرب و طرحهای بزرگراهی جنوب سیستان و بلوچستان تا پایان شهریورماه آماده بهرهبرداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان گفت:کریدور مهم شرق به غرب که از سراوان آغاز و تا کهنوج در استان کرمان امتداد دارد، ۲۵۶ کیلومتر در حوزه این اداره کل را شامل میشود که ۲۹.۵ کیلومتر آن تا پایان شهریور زیر بار ترافیک خواهد رفت.
امیریان افزود: محور ایرانشهر - مهرستان به طول ۶۰ کیلومتر نیز در قالب باند دوم تعریف شده است که در فاز نخست، ۲ قطعه به طول ۴۰ کیلومتر با ۴۳ دستگاه پل و ۲۶۰ دهنه در دست اجراست.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان؛ هفت کیلومتر از این محور به زودی افتتاح میشود و با بهرهبرداری از آن، مشکلات ناشی از انسداد مسیر در زمان بارندگی مرتفع خواهد شد.
وی ادامه داد: محور بمپور – دلگان به طول ۱۲۰ کیلومتر از دیگر پروژههای اولویتدار استان است که عملیات اجرایی آن از چند سال پیش آغاز شده و هماینک ۶۷.۵ کیلومتر آن در حال ساخت است.
امیریان یادآور شد: تاکنون ۱۶ کیلومتر این مسیر تکمیل و به بهرهبرداری رسیده و ورودی دلگان – ایرانشهر به طول ۶.۵ کیلومتر نیز تا پایان شهریور زیر بار ترافیک خواهد رفت.
ایرانشهر از توابع سیستان و بلوچستان در ۳۳۷ کیلومتری زاهدان مرکز این استان است.