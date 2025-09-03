به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست نمایشگاه بین‌المللی مشهد گفت: ۱۳۵ شرکت کننده از سراسر کشور در نمایشگاه تخصصی صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی حضور دارند که ۶۰ شرکت کننده از داخل استان هستند.

ناصر توکلیان فر افزود: علاوه شرکت کنندگان داخل استان، ۷۵ شرکت از سایر استان‌ها شامل تهران، لرستان، اصفهان، قم، فارس، البرز، آذربایجان شرقی و گیلان در این نمایشگاه حضور دارند.

وی ادامه داد: نمایشگاه تخصصی مبلمان، لوستر، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی در سالن‌های «فردوسی، مفاخر و عطار» و در محیطی به وسعت ۱۰ هزار متر مربع در حال برگزاری است.

توکلیان فر گفت: مشارکت‌کنندگان در حوزه‌های متنوعی همچون مبلمان، لوستر و روشنایی، کالای خواب و دکوراسیون داخلی فعالیت دارند و بازدیدکنندگان با آخرین دستاورد‌ها و نوآوری‌های این صنایع آشنا می‌شوند.

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی از شب گذشته یازدهم شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد آغاز به کار کرد و تا ۱۵ شهریور از ساعات ۱۶ تا ۲۲ برای بازدید علاقمندان دایر است.