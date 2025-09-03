با افتتاح نیروگاه برق خورشیدی یک و چهار دهم مگاوتی ۲۸۰ خانواده مددجوی کمیته امداد در گمیشان توانمند شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در مراسم افتتاح این مزرعه برق خورشیدی حمایتی دو هکتاری گفت: ۲۸۰ خانوار مدد جو استان گلستان سهامدار این نیروگاه شدند و همزمان هزار نیروگاه پنج کیلو واتی خانگی مدد جویان کمیته امداد گلستان افتتاح شد.

سید مرتضی بختیاری با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر توسعه ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه برق خورشیدی و بادی گفت: امیدواریم بتوانیم با کمک دولت و خیران این نیروگاه‌های برق پاک را توسعه دهیم.

وی با اشاره به تامین زمین ۴۰۰ واحد مسکن محرومان در گرگان گفت:با آماده شدن این زمین ساخت واحد‌های مسکونی با اولویت خانواده های مددجوی دارای یتیم در سیریع‌ترین زمان آغاز می‌شود و با ساخت این واحد‌ها امیدواریم هیچ یتیمی در گرگان بی خانه نماند.

یبختیاری از آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان ، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ، بانکها و خیران بخاطر حمایت از محرومان قدر دانی کرد .

وی همچنین از رسانه ملی و رسانه‌های استان بابت پوشش خبری این رویداد مهم تشکر کرد.

سه مزرعه یک و چهار دهم مگاواتی دیگر با حمابت کمبته امداد در گلستان در حال ساخت است.