به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رئیس دانشگاه پیام‌نور استان سمنان گفت: دانشگاه پیام‌نور استان سمنان دارای چهار مرکز در شهرستان‌های سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار و دو واحد در ایوان‌کی و مهدی‌شهر است که مجموعاً بیش از ۸۰ رشته‌محل در مقطع کارشناسی ارائه می‌کنند.

مختار یوردخانی افزود: مرکز سمنان ۲۵ رشته‌محل، شاهرود ۲۲ رشته‌محل، گرمسار ۱۴ رشته‌محل، دامغان ۱۳ رشته‌محل، واحد ایوان‌کی ۷ رشته‌محل و واحد مهدی‌شهر ۵ رشته‌محل را برای ثبت‌نام داوطلبان فعال کرده است.

یوردخانی با اشاره به مزایای تحصیل در این دانشگاه افزود: پایین‌ترین شهریه در میان دانشگاه‌های شهریه‌پرداز، امکان تغییر رشته پس از گذراندن ۱۲ واحد با معدل بالای ۱۲، انتخاب محل آزمون در نزدیک‌ترین مرکز به محل زندگی یا اشتغال، برگزاری کلاس‌ها به‌صورت حضوری و مجازی، تخفیف شهریه برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و ارائه مدرک معتبر وزارت علوم از مهم‌ترین ویژگی‌های دانشگاه پیام‌نور است.

وی ادامه داد: بخش زیادی از کلاس‌های دانشگاه به‌صورت الکترونیکی و ضبط‌شده ارائه می‌شود و همین امر شرایط مناسبی را برای افراد شاغل، به‌ویژه کارمندان، فراهم کرده است. همچنین امکان معادلسازی واحدهای گذرانده‌شده در سایر دانشگاه‌ها وجود دارد.

رئیس دانشگاه پیام‌نور استان سمنان با بیان اینکه همه فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی ۶-۳-۳ از جمله هنرستانی‌ها نیز می‌توانند ثبت‌نام کنند، گفت: در صورت نیاز داوطلبان می‌توانند علاوه بر مراجعه به سایت سازمان سنجش، با مراکز دانشگاهی استان به‌صورت حضوری یا تلفنی تماس گرفته و از راهنمایی‌های کارشناسان بهره‌مند شوند.

او افزود: علاوه بر این، شماره تماس ویژه‌ای در اختیار داوطلبان قرار گرفته است تا در صورت بروز مشکل، حتی ثبت‌نام توسط کارشناسان دانشگاه برای آنان انجام شود.

