مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان از دسترسی ۴۸ خانوار روستای گمل بخش مرکزی شهرستان لاهیجان به اینترنت پرسرعت ۴G خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: با اتصال روستای گمل شهرستان لاهیجان به شبکه ملی اطلاعات، ۴۸ خانوار این روستا با بیش از ۱۵۵ نفر جمعیت، از اینترنت پرسرعت ۴G بهره‌مند شدند.

فرزاد توکلی افزود: برای نصب و راه‌اندازی سایت‌دکل جدید اپراتور تلفن همراه و اتصال روستای گمل شهرستان لاهیجان به شبکه ملی اطلاعات ، ۶۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه شد.