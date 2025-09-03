اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی ۶ بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در یکهزارو هفتصدو ششمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی، فاطمه اکبری ۴۸ ساله که از بیمارستان قائم (عج) به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده یاد اکبری در بیمارستان پیوند اعضا منتصریه به آقای ۵۶ ساله، ساکن شیروان که از نارسایی کبدی رنج می‌برد، پیوند شد.

وی تصریح کرد: کلیه‌های جانبخش اکبری برای پیوند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: قرنیه‌های مرحومه اکبری برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی نیز برای پیوند به بیماران به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.