به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سلمان کمالی‌زاده، افزود: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از ۱۵ شهریور تا ۴ مهر با مراجعه به سامانه جام به نشانی jam.uast.ac.ir در این فراخوان نام نویسی کنند.

او افزود: متقاضیان می‌بایست حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط با گروه درسی انتخابی داشته باشند.

کمالی زاده، افزود: ملاک نام نویسی قطعی متقاضیان، تکمیل فرم‌های سامانه، پرداخت وجه و اخذ کد رهگیری از سامانه است.

رئیس مرکز کیش دانشگاه جامع علمی کاربردی، افزود: نتایج فراخوان تا قبل از شروع نیمسال تحصیلی بهمن اعلام می‌شود تا بتوانیم از خدمات مدرسان جدید در بهبود ارائه آموزش‌های اشتغال محور استفاده کنیم.