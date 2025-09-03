پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز کیش دانشگاه جامع علمی کاربردی، گفت: فراخوان همکاری مدرسان حق التدریس از پانزدهم شهریور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سلمان کمالیزاده، افزود: متقاضیان واجد شرایط میتوانند از ۱۵ شهریور تا ۴ مهر با مراجعه به سامانه جام به نشانی jam.uast.ac.ir در این فراخوان نام نویسی کنند.
او افزود: متقاضیان میبایست حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط با گروه درسی انتخابی داشته باشند.
کمالی زاده، افزود: ملاک نام نویسی قطعی متقاضیان، تکمیل فرمهای سامانه، پرداخت وجه و اخذ کد رهگیری از سامانه است.
رئیس مرکز کیش دانشگاه جامع علمی کاربردی، افزود: نتایج فراخوان تا قبل از شروع نیمسال تحصیلی بهمن اعلام میشود تا بتوانیم از خدمات مدرسان جدید در بهبود ارائه آموزشهای اشتغال محور استفاده کنیم.