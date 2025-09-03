به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اداره کل دامپزشکی استان کردستان، در خصوص نوبت نخست طرح واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین اطلاعیه ای صادر کرد.

به اطلاع دامداران و بهره برداران محترم استان کردستان میرساند: نوبت نخست طرح واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی از تاریخ یکم شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان مهرماه در سراسر استان ادامه خواهد داشت.

در این مرحله حدود ۱/۴ میلیون رأس دام سبک و ۸۵ هزار رأس دام سنگین در واحدهای روستایی و دامداریهای نیمهصنعتی بهصورت رایگان واکسینه می شوند.

عملیات واکسیناسیون با همکاری ۳۹ مرکز مایهکوب دولتی و خصوصی و ۱۰۴ نیروی مایهکوب انجام میگیرد که بخش عمده آن توسط بخش خصوصی و از طریق خرید خدمت صورت میپذیرد.

از دامداران محترم تقاضا می شود همکاری لازم را با مأموران مایه کوب دامپزشکی به عمل آورند .

یادآوری می شود بیماری تب برفکی از مهمترین بیماریهای خسارتزای دامی است که علاوه بر تلفات دامها، موجب کاهش تولید و افزایش هزینههای درمانی می شود.

واکسیناسیون و رعایت ضوابط قرنطینهای نقش اساسی در کنترل و پیشگیری از آن دارد.