به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در پی شکایت مجید خزایی از باشگاه مس سونگون ورزقان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت مبینا خدادادی از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۸ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت حمیدرضا انصاری از باشگاه یاران سلامت، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۷ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.