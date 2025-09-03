به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به نقل از اداره روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست اردبیل؛ حسین معصوم زاده اظهار کرد: به دنبال دریافت گزارش مردمی مبنی بر وقوع آتش سوزی در اراضی و مراتع واقع در منطقه حفاظت شده آق داغ، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال به منطقه اعزام شدند.

وی به مهار آتش پس از ۳ ساعت تلاش بی وقفه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه آتش سوزی بالای کوه بود و درخت و درختچه در محل آتش سوزی وجود نداشت و بیشتر گون و علوفه‌های خشک مرتعی طعمه حریق شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال اضافه کرد: در این آتش سوزی حدود ۲۰ هکتار از اراضی منطقه طعمه حریق شد.

معصوم زاده افزود: همیاران و دوستداران محیط زیست در صورت مشاهده وقوع آتش سوزی و یا هرگونه تخلفات زیست محیطی مراتب را به اولین پاسگاه محیط بانی و پاسگاه انتظامی اطلاع دهند و یا از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ به حفاظت محیط زیست استان گزارش کنند.

منطقه حفاظت شده آق‌داغ به مساحت ۹۳ هزار هکتار در جنوب استان اردبیل قرار دارد.