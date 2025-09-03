به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دادگستری مسجدسلیمان در این مراسم گفت: افتتاح این طرح به‌عنوان گامی ارزشمند در مسیر ارتقای سطح خدمات قضایی، تسهیل دسترسی مردم به عدالت و افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها است.

حجت الاسلام مرعشی با اشاره به اینکه طی پایش انجام شده دادگستری شهرستان از لحاظ خدمات رسانی به مردم رتبه اول را کسب کرده است، ادامه داد: براساس نظرسنجی انجام شده توسط دادگستری استان ۷۶ درصد از مردم نسبت به عملکرد دستگاه قضا شهرستان اعلام رضایتمندی کردند.

وی ادامه داد: ساختمان جدید دادگستری مسجدسلیمان دارای سه هزار و ۶۰۰ متر مربع زیربنا و هفت هزار و ۵۰۰ متر مربع مساحت است.