به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهمن هادیلو افزود: ۴۰ دانشجو در این سال تحصیلی در مقطع کارشناسی، براساس سوابق تحصیلی در این دانشکده، پذیرش می‌شوند و در این طرح ۲۰ دانشجوی دختر و ۲۰ دانشجوی پسر در دوره‌های شبانه و روزانه پذیرش می‌شوند.

به گفته وی علاقه‌مندان برای تحصیل در رشته‌های علوم قرآنی و حدیث و همچنین تفسیر می‌توانند به نشانی اینترنتی سازمان سنجش (sanjesh.org) یا دانشکده علوم قرآنی مراغه (maragheh.quran.ac.ir مراجعه و نام نویسی کنند.

رئیس دانشکده علوم قرآنی مراغه یادآور شد: در این دانشکده ۲۰۰ دانشجو در ۲ مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل می‌کنند.

فعالیت دانشکده علوم قرآنی مراغه از سال ۷۳ آغاز شده است و تاکنون بیش از یک هزار ۱۰۰ نفر از این دانشکده فارغ التحصیل شده‌اند که بیش از ۷۰ درصد جذب کارشده‌اند.