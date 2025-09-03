تیم نساجی مازندران در هفته دوم لیگ دسته یک فوتبال، امشب به مصاف پارس جنوبی جم می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته دوم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز چهارشنبه ۱۲ و فردا پنجشنبه ۱۳ شهریور در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه در جم به مصاف تیم پارس جنوبی می‌رود.

در هفته نخست این مسابقات، تیم نساجی مازندران مقابل مهمانش پالایش بندرعباس بدون گل مساوی شد و امشب تلاش این تیم کسب سه امتیاز این بازی است.

تیم شهرداری نوشهر هم از ساعت ۱۹ فردا پنجشنبه ۱۳ شهریور میزبان تیم شناورسازی قشم خواهد بود.

تیم شهرداری نوشهر در هفته نخست مقابل میزبانش بعثت کرمانشاه با یک گل شکست خورد. نوشهری‌ها فردا به دنبال نخستین پیروزی این فصل هستند.

اسامی داوران هفته دوم لیگ دسته یک فوتبال:

*چهارشنبه ۱۲ شهریور

پارس جنوبی جم – نساجی مازندران

علی سام – سجاد نجفی نژآد – علی فرزانمنش – مهدی انصارنژآد

ناظر: صفدر احمدی

هوادار تهران – مس بابک

میلاد کهزادی – هیمن نوربخش – مصطفی بابایی – بهزاد بارانی

ناظر: مهرداد ذهبی

پالایش بندرعباس – داماشیان گیلان

پوریا افشاریان – رضا احمدی – وحید هلیرودی – امیرحسین یزدانی

ناظر: عبدالرسول استادزاده

نفت آبادان – سایپا

حامد سیری – فرزاد ایمانی نژاد – غلامرضا محمدی – امیرحمزه موسوی

ناظر: سعادت الله باغبانی

*پنجشنبه ۱۳ شهریور

شهرداری نوشهر – شناورسازی قشم

بهمن ممشلی – احد طوسی – امیرعلی اورسجی – رضا براتی

ناظر: حسین خانبان

آریو اسلامشهر – مس سونگون

میلاد رحیم دشتی – امین اسکندری – سامان قلاوند – محمدمهدی جعفری

ناظر: محسن فریمانی

فرد البرز – نفت گچساران

میثم عباسپور – یاسر عباسی – پویان خشنود – محمدرضا دلاوری

ناظر: فرشید افشار

مس کرمان – نیروی زمینی

غلامرضا ادیبی – علی رعیت – سجاد ایرانپور – امیر آرمند

ناظر: محمدرضا امینی

نود ارومیه – بعثت کرمانشاه

مصطفی بینش – سامان سحاب منش – مجتبی قاسمی – امید جمشیدی

ناظر: بابک وسیله بر