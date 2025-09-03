اجلاسیه بانوان شهید دومین کنگره 8 هزار شهید گیلان اجلاسیه بانوان شهید دومین کنگره 8 هزار شهید گیلان اجلاسیه بانوان شهید دومین کنگره 8 هزار شهید گیلان اجلاسیه بانوان شهید دومین کنگره 8 هزار شهید گیلان اجلاسیه بانوان شهید دومین کنگره 8 هزار شهید گیلان اجلاسیه بانوان شهید دومین کنگره 8 هزار شهید گیلان اجلاسیه بانوان شهید دومین کنگره ۸ هزار شهید گیلان اجلاسیه بانوان شهید دومین کنگره ۸ هزار شهید گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ اجلاسیه بانوان شهید دومین کنگره ۸ هزار شهید گیلان در تالار مرکزی رشت در حال برگزاریست.

فرمانده سپاه قدس گیلان در این اجلاسیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید استان گیلان به مرحله نهایی رسیده و در این مرحله چند اجلاسیه مهم داریم که یکی از آن‌ها اجلاسیه بانوان شهید گیلان است.

سردار حمید دامغانی در ادامه به جایگاه زن در نظام هستی اشاره کرد و گفت: خداوند با خلق زن، جایگاه ویژه‌ای را برایش در نظر گرفت و این جایگاه شامل استحکام خانواده و اجتماع و معماری خانواده است.

وی افزود: زنان در دوران دفاع مقدس و پیروزی جنگ در کنار مردان نقش تاثیر گذاری داشتند و حضور بانوان در دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنایت رژیم صهیونی در آستانه اشرفیه و شهادت ۱۲ عضو یک خانواده، مصداق این نقش موثر بانوان در جامعه و خانواده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: در جمع ما مادرانی هستند که چندین فرزند خود را تقدیم انقلاب و نظام کرده‌اند و این مادران باید الگوی دختران جامعه ما باشند.

در این مراسم از اثر و قطعه《 گیله زنان 》 کاری از گروه «از تبار میرزا» رونمایی شد.

استاندار گیلان هم در این اجلاسیه گفت: در نخستین کنگره ملی گیلان سردار سلیمانی حضور داشت و امروز جای این سردار بزرگ اسلام در دومین کنگره گیلان خالی است.

هادی حق شناس با بیان اینکه بزرگترین کاری که مادران و همسران شهدا انجام دادند ایثار بود گفت: هر جلسه‌ای که خانواده‌ها، مادران و همسران شهدا در آن حضور دارند، جلسه‌ای وزین و باشکوه و متبرک است.

وی افزود: قهرمانان ملی ایران مانند شهید باقری و سلامی مزدشان شهادت بود و خانواده‌های شهدا در دفاع مقدس ۱۲ روزه ایثار و صبر فراوانی داشتند و ما قدردان این عزیزان هستیم.

استاندار گیلان با اشاره به تاریخ پرافتخار ایران اسلامی گفت: در طول تاریخ همیشه قدرت‌های جهانی چشم طمع به ایران داشتند و اکنون نیز همینطور است، چون ایران سرزمین پرارزشی از هر لحاظ است.

هادی حق شناس افزود: سرزمین ما بر اساس اسطوره‌های فردوسی اسطوره‌پرور است، اسطوره‌هایی مانند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید حسین‌پور شلمانی.

رونمایی از آثار هنری

در ادامه این مراسم از مستند «مشتی مینا» زندگینامه شهید مینا باقرپور اخوت به کارگردانی صادق حسین پور، مستند «باز باران» در خصوص نرجس خانعلی زاده شهید دوران کرونا به کارگردانی حسین بدر طالعی، مستند «بانوی بهشت» در خصوص زندگی شهید طاهره صیاد ناهد که با جانبازی ۷۰ درصد به درجه رفیع شهادت نائل آمد، به کارگردانی محمدمهدی باقری و مجموعه داستانی «بانوان ایثار» با عنوان «ننه قربونتون برم» به نویسندگی علیرضا شعبانی نژاد رونمایی شد.

مسئول جامعه زنان کشور هم در این مراسم با بیان اینکه در این اجلاسیه دور هم جمع شدیم تا از مقام شامخ بانوان شهید گیلان تجلیل کنیم گفت: وقتی صحبت از شهدا می‌شود از خودگذشتگی و ایثارشان در ذهن متبادر می‌شود و این همان هدف غایی است که خدا برای سیر تحولی انسان مشخص کرده است.

رویا حیدرزاده افزود: به برکت انقلاب اسلامی زنانی دیدیم که از جان و علایق خود گذشتند تا اسلام و ایران پایدار و پرقدرت باقی بماند.

وی با بیان اینکه تمام مادران و همسران شهدا مظهر ایثار، فداکاری، صبر و استقامت هستند گفت: زن ایرانی زنی انسان ساز و تحول آفرین است که می‌تواند الگو مدلی برای همه زنان جهان باشد.

استان گیلان ۷۶ بانوی شهید، ۶۹ جانباز و آزاده زن، و ۳۲۵ رزمنده زن در ۸ سال دفاع مقدس دارد.