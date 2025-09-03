پخش زنده
امروز: -
کردستان رتبه اول در تولید انگور سیاه در کشور را بخود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کشت انگور در شیب بیش از ۶۰ درصد در استان کوهستانی کردستان امکان پذیر است و این مهم علاوه بر بهرهمندی از زمینهای بلااستفاده موجب جلوگیری از فرسایش خاک هم میشود.
کردستان اگرچه قطب تولید انگور در کشور نیست، اما آنچه که انگور تولیدی تاکستانهای این استان، نسبت به سایر مناطق کشور متمایز میکند رتبه نخست استان در تولید انگور سیاه است.
جلوگیری از خام فروشی و رونق فرآوری محصولات کشاورزی همواره یکی از مطالبات کشاورزان کردستانی است.
در نبود صنایع تبدیلی مصرف عمده انگور در استان بیشتر به صورت تازه خوری است و بخشی از آن هم بصورت سنتی به سرکه، شیره، کشمش و مویز تبدیل میشود.