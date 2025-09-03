پخش زنده
۲۲۰ بهورز جدید به زودی در مراکز بهداشت روستایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد جذب میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد: ۵۵۰ دانشجوی بهورزی هم اینک در حال آموزش هستند که ۲۲۰ نفر از آنها در دو ماه آینده، جذب مراکز بهداشت روستایی میشوند.
دکتر حسن عبداللهزاده افزود: همچنین اکنون هزار بهورز در روستاهای تحت پوشش دانشگاه فعال هستند که از این تعداد، ۱۹۰ نفر در روستاهای مشهد و ۸۱۰ نفر در روستاهای شهرهای تابعه خدمت میکنند.
به گفته وی، در کنار بهورزان روستایی، هزار و ۸۰۰ مراقب سلامت نیز در پایگاههای سلامت شهری مشغول ارائه خدمات به گروههای هدف هستند.
او با اشاره به نقش بهورزان در ارتقای سلامت جامعه روستایی، افزود: فعالیتهای آنان در زمینه واکسیناسیون، پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیرواگیر، سلامت محیط و کار، آموزش همگانی و مراقبتهای سلامت برای همه گروههای سنی، تأثیری مستقیم در ارتقای شاخصهای بهداشتی کشور دارد.
برنامه جایگزینی نیروهای جوان
مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت دانشگاه با اشاره به موضوع بازنشستگی نیروها هم بیان کرد: حدود ۱۵۰ بهورز در آستانه بازنشستگی هستند و ما در حال پیگیری اخذ مجوزهای لازم برای جذب نیروهای جوان بهعنوان جایگزین هستیم تا روند خدمترسانی به روستاییان بدون وقفه ادامه یابد.
دکتر عبداللهزاده با اشاره به اینکه بهورزان در مناطق محروم و روستایی فعالیت میکنند، خواستار توجه بیشتر به مسائل رفاهی و معیشتی آنان شد و افزود: همچنین کمبود خانههای بهداشت در برخی مناطق وجود دارد که موضوع از طریق وزیر بهداشت و معاونت بهداشت وزارتخانه در دست پیگیری است.