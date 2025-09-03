پخش زنده
معاون اول رئیسجمهور گفت: برای آغاز سال تحصیلی در دانشگاهها برنامه ریزیهای خوبی توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت با تبریک میلاد با سعادت پیامبر اسلام (ص) و هفته وحدت به مردم کشور و مسلمانان جهان، اظهار کرد: وحدت نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت. امام خمینی (ره) بارها به اهمیت مسئله وحدت تأکید داشتند. توجه به وحدت همواره مورد تأکید جدی مقام معظم رهبری نیز بوده و اخیرا مخاطب ایشان در زمینه رعایت وحدت، نخبگان بوده است.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: انسجام ملی و وحدت شاید مهمترین عامل پیروزی و دستاورد کشور در جنگ تحمیلی اخیر بود بنابراین برای حفظ وحدت و انسجام ملی باید همه از جمله نخبگان، برجستگان و تریبونداران تلاش کنند. ما در شرایطی هستیم که نیاز به وحدت داریم و نخبگان صحبتی که بوی کاهش وحدت و انسجام بدهد را مطرح نکنند.
وی افزود: ما دولتمردان نیز وظیفه داریم در مسیر وحدت که راهبرد چهار دهه انقلاب اسلامی و رمز پیروزی انقلاب بوده است، حرکت کنیم. ما از ابتدای انقلاب اسلامی هرجا وحدت داشتیم، مطمئن بودیم که به پیروزی میرسیم.
آقای عارف با تأکید بر اینکه دولت باید برای ارائه خدمات بهتر به مردم آمادگی کامل داشته باشد، گفت: ما باید در مقابله با شیطنتهای دشمنان که ذات آنها شیطنت، خرابکاری و برخوردهای غیرانسانی و ظالمانه است هم آمادگی کامل داشته باشیم.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: هفته وحدت فرصت بسیار خوبی است که دستاوردهای وحدت را مرور کرده و به ارتقای انسجام ملی و وحدت کمک کنیم.
آقای عارف همچنین با اشاره به در پیش بودن آغاز سال تحصیلی، گفت: در هفتههای آینده با رویداد بسیار مهم آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها روبهرو هستیم. از وزیر آموزش و پرورش تشکر میکنم که با همکاری دستگاههای مختلف اقدامات لازم برای شروع سال تحصیلی را به موقع انجام دادند.
وی افزود: برای آغاز سال تحصیلی در دانشگاهها هم برنامه ریزیهای خوبی توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است. در دانشگاه آزاد اسلامی هم که با سرپرست اداره میشود، اقدامات خوبی انجام شده و پیش بینی میکنیم که سال تحصیلی خوبی داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت: برای برقراری عدالت آموزشی اقدامات خوبی انجام شده ولی باید با جدیت بیشتری این مسیر به خصوص در مدارس اقدام شود تا دولت در این زمینه کارنامه خوبی داشته باشد.
آقای عارف با بیان اینکه معمولاً هر سال در آغاز سال تحصیلی مشکلاتی ایجاد میشود، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشهای رسیده، هماهنگیهای خوبی بین آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، شهرداریها و سرویس مدارس انجام شده است. از وزرای مربوطه میخواهم اگر اقدامات دیگری لازم است، قبل شروع سال تحصیلی انجام دهند تا سال تحصیلی خوبی را آغاز کنیم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به وقوع زلزله در کشور افغانستان گفت: از هلال احمر و نهادهای مردمی که همکاریهای خیلی خوبی برای امدادرسانی به آسیب دیدگان این زلزله داشتند تشکر میکنم ولی باید حق همسایگی را با جدیت بیشتری دنبال کرده و به برادران و خواهران خود در افغانستان کمک کنیم.
آقای عارف در پایان با اشاره به تلفات بالای این زلزله بیان کرد: هلال احمر و دستگاههای امدادرسان و بخش خصوصی با وجود همه مشکلاتی که خودمان داریم کمک به مردم آسیب دیده زلزله در افغانستان را در اولویت قرار دهند تا وظیفه اسلامی و همسایگی خود را بهتر انجام دهیم.