ناشران و فعالان صنعت نشر ایران در سی و هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو شرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، در سی‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو، کشور هند به‌عنوان میهمان ویژه حضور دارد و تازه‌ترین آثار و بیش از ۲۵۰۰ عنوان کتاب خود را به نمایش می‌گذارد.

نمایشگاه امسال با حضور بیش از ۳۰۰ ناشر و توزیع کننده از روسیه و دیگر کشور‌ها و همزمان با سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک برگزار می‌شود. برنامه‌های اصلی شامل رونمایی کتاب، نشست‌های تخصصی، سخنرانی‌ها، میزگرد‌های ادبی و کارگاه‌های آموزشی است.

همچنین بیش از ۱۰۰ رویداد ویژه کودکان شامل کارگاه‌های آموزشی، نمایش انیمیشن و مسابقات برگزار می‌شود و موضوعاتی، چون نشر دیجیتال، کتاب‌های صوتی و فناوری‌های نوین صنعت نشر برجسته خواهد شد.

خانه کتاب و ادبیات ایران با غرفه‌ای به مساحت ۲۷ مترمربع در این نمایشگاه حضور خواهد داشت و بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های ادبیات کلاسیک و معاصر، ایران‌شناسی، آموزش زبان فارسی و آثار غیرداستانی و ... را به مخاطبان معرفی می‌کند.

بخشی از غرفه به نمایش آثار تصویرگری ایرانی اختصاص دارد و مرجان فولادوند (نویسنده) و عاطفه ملکی‌جو (تصویرگر) با حضور در نشست‌ها و کارگاه‌ها، تجربیات خود را با مخاطبان و علاقه‌مندان بین‌المللی به اشتراک می‌گذارند.

همچنین غرفه جمهوری اسلامی ایران به معرفی طرح گرنت، جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیز می‌پردازد.

این حضور، فرصتی برای معرفی زبان فارسی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه ترجمه و کپی‌رایت و گرامیداشت یک‌هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) فراهم می‌کند.

سی و هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو از ۱۲ تا ۱۶ شهریور (۱۴۰۴) در محل «ودنخا» (مرکز رویداد‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی و تجاری مسکو) برگزار می‌شود.