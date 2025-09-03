به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمد دریس گفت: هدف از اجرای این عملیات لایروبی، نی زدایی، رفع گرفتگی‌های جریان آب و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی به تاسیسات شرکت نفت، منازل مسکونی روستای دامغه و زمین‌های کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه آبگرفتگی این نهر و سرریز آن به منازل و تاسیسات جانبی اطراف می‌تواند خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی را در پی داشته باشد، اظهار داشت: جهت جلوگیری از خسارات احتمالی، عملیات لایروبی و نی زدایی نهر مالح پس از تامین و انتقال یک دستگاه بیل مکانیکی بوم بلند شروع شده است.