پخش زنده
امروز: -
سرپرست صمت آذربایجان غربی گفت: شناسایی ۱۴۰ تن طلای خالص در خاک و صدور ۸ مجوز معدن طلا، این استان را در رتبه دوم تولید شمش طلا در کشور قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نخستین نمایشگاه تخصصی طلا، جواهر، نقره، ساعت، گوهر سنگ، ماشین آلات و صنایع وابسته در ۶۰ غرفه با حضور نمایندگان ۱۰ استان و کشورهای خارجی همچون ترکیه و عراق در ارومیه دایر شده است.
این نمایشگاه برای نخستین بار در استان و در چارچوب طرح تحول و توسعه آذربایجانغربی برپا شده است.
براساس اعلام مسئولان برپایی نمایشگاه میهمانانی از اقلیم کردستان عراق، دهوک، سلیمانیه، ترکیه و روسای اتاقهای اصناف بازرگانی و کشورهای یاد شده و کشورآذربایجان نیز در این نمایشگاه حضور دارند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر و ساعت ارومیه در خصوص این نمایشگاه گفت: بیش از ۶هزار متر مربع از فضای نمایشگاه بین المللی ارومیه در چند سالن در اختیار طلا سازان، طلا فروشان و فعالان صنف قرار گرفته است.
حسین داننده افزود: برای معرفی توانمندیهای تولید کنندگان این بخش و راه اندازی نخستین کنسرسیوم صادراتی کشور را از اهداف برگزار این نمایشگاه عنوان کرد.
سرپرست صمت استان با اشاره به اهمیت این نمایشگاه گفت: برگزاری رویدادهای بینالمللی در قالب نمایشگاهها یکی از ۱۵ محور کلان سرمایهگذاری در طرح تحول آذربایجانغربی است و این نمایشگاه طلا و جواهر نخستین نمونه عملی از این برنامه در استان به شمار میرود.
سخاوت خیرخواه افزود: پیام برگزاری این نمایشگاه، علاوه بر معرفی ظرفیتهای اقتصادی، نشاندهنده نظم، امنیت و ثبات کامل در آذربایجانغربی است.
ظرفیت طلایی استان در نگاه آمار و ارقام
به گفته خیرخواه، آذربایجانغربی تاکنون ۸ مجوز معدن طلا صادر کرده و در رتبه دوم تولید شمش طلا در کشور قرار دارد. از این تعداد، ۳ معدن به بهرهبرداری رسیده، ۳ معدن در آستانه بهرهبرداری است و ۲ معدن نیز پروانه اکتشاف دریافت کردهاند.
۳ معدنِ طلای زره شوران، طلای آقدره در شهرستان تکاب و طلای ربط در شهرستان سردشت، دارای پروانه بهره برداری هستند.
۳ معدن طلای خراپه در پیرانشهر، معدن طلای عربشاه در تکاب و معدن طلای آل قویون در شهرستان خوی دارای گواهی کشف میباشند.
همچنین ۲ معدن طلای گندمان و معدن طلای زاوه کوه در شهرستان بوکان پروانه اکتشاف دریافت نمودهاند.
سرپرست صمت استان ادامه داد: در ۸ معدن مذکور طبق گزارشهای فنی؛ ۵۴ میلیون تن ذخیره قطعی کانسنک طلا وجود دارد که با در نظر گرفتن عیار طلای آن؛ میتوان گفت در این معادن ۱۴۰ تن طلای خالص شناسایی شده وجود دارد.
طبق روند فعلی استخراج و با فناوریهای موجود، این میزان طلا تا ۷۰ سال آتی استخراج خواهد شد که البته با تغییر فناوریها و تجهیزات پیش بینی میشود این ذخیره زودتر از ۷۰ سال تمام بشود، اما مطالعات اولیه نشان میدهد معادن دیگری در حال شناسایی است و پهنههای امیدآفرینی مشاهده شده است که میتوان به وجود ذخایر بیشتری امیدوار بود.
به نرخ روز، ارزش این ذخایر شناسایی شده بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار است که در خاک آذربایجان غربی به عنوان انفال به ودیعه نهاده شده است.
راهکارهای بهره مندی حداکثری از ظرفیت طلایی استان
بهره مندی حداکثری از این ظرفیت طلایی نیازمند تجهیز و تکمیل زیرساختها و راه اندازی صنایع پایین دستی طلا است.
خیرخواه در این خصوص تاکید دارد: این ذخایر ارزشمند میتوانند موتور محرک برای توسعه صنایع پاییندستی و ایجاد ارزش افزوده باشند. به همین منظور اداره صنعت، معدن و تجارت استان ایجاد شهرک تخصصی صنایع پاییندستی طلا را در دستور کار دارد.
وی دومین اقدام مهم در این حوزه را فعالسازی کارگاههای طلاسازی با تأمین شمش مورد نیاز از معادن استان دانست و افزود: این امر ضمن اشتغالزایی گسترده، به ارتقاء جایگاه استان در زنجیره تولید و صادرات طلا کمک خواهد کرد.
برگزاری نمایشگاههای بین المللی و ملی طلا و جواهر در استان؛ ایجاد خطوط توسعه فرآوری و استخراج طلا در معادن بزرگ و همچنین توجه به زیرساختهای منطقه بویژه مردم محلی از محل مسئولیتهای اجتماعی این معادن را میتوان جزو برنامههای توسعهای در این زمینه قلمداد کرد.
نمایشگاه طلا و جواهر؛ ویترین امنیت و شکوفایی استان
در این نمایشگاه، ۱۰ استان کشور با برپایی غرفههای تخصصی حضور یافتهاند و ۲۰ استان دیگر نیز برای بازدید از این رویداد برنامهریزی کردهاند.
داننده رییس اتحادیه طلا و جواهر و ساعت ارومیه با اشاره به اینکه امنیت این نمایشگاه به طور کامل از سوی فرماندهی انتظامی تامین شده است، اضافه کرد: این استان از استانهایی است که بالاترین امنیت را دارد وتدابیر امنیتی بالایی برای این نمایشگاه اندیشیده شده است.
خیرخواه گفت: این حضور گسترده، علاوه بر بُعد اقتصادی، تأکیدی بر امنیت پایدار استان و حاصل تلاشهای مدیریت ارشد اجرایی آذربایجانغربی است.
براساس گفته استاندار آذربایجان غربی براساس آمار اعلامی، آذربایجانغربی جزو استانهای امن کشور است و بسترهای کافی برای سرمایهگذاری فراهم است.
جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی
رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در مراسم آغاز بهکار این نمایشگاه گفت: بیشترین معادن از نظر طلا و مس در این استان اکتشاف شده است و بیشترین تقاضا برای سرمایهگذاری در استان برای معادن طلا و مس است؛ در آینده برنامه اصلی ما این است که سهم خود را در جی دی پی (درآمد ناخالص داخلی) افزایش دهیم که لازمه آن جذب سرمایه گذار است.
سرپرست صمت استان نیز با اشاره به حضور سرمایهگذاران خارجی در این نمایشگاه گفت: حضور فعالان اقتصادی از کشورهای همسایه، بهویژه ترکیه و عراق، نشاندهنده جذابیت بالای سرمایهگذاری در آذربایجانغربی است.
آذربایجان غربی هماکنون دارای ۲ هزار و ۹۰ واحد صنعتی و ۵۰۴ واحد معدنی فعال است و تاکنون موفق به پذیرش ۴۸ همت سرمایهگذاری جدید شده است.
خیر خواه افزود: اخیراً نیز مجوز سرمایهگذاری به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان برای یک سرمایهگذار ترکیهای صادر شده که نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران خارجی به ظرفیتها و امنیت این منطقه است.
نخستین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، گوهر شنگ، نقره و ماشین الات و صنایع وابسته روز سهشنبه در ارومیه گشایش یافت. این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۷تا ۲۲شب برای بازدید عموم دایر است.
چشمانداز رفاه و پیشرفت برای مردم استان
استاندار آذربایجانغربی نیز در با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در بخشهای مختلف، گفت: منابع متعدد در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و مرز از جمله ظرفیتهای منحصربهفرد استان است که باید از این فرصتها برای توسعه آذربایجانغربی و بهبود معیشت مردم بهره برد.
رضا رحمانی اینوا (نخستین همایش بین المللی سرمایه گذاری در آذربایجان غربی) را دروازهای برای توسعه صنعتی استان دانست وگفت: مصمم هستیم روند حضور سرمایهگذار تسهیل و امنیت و بازدهی سرمایه او تامین و تضمین شود و در امر سرمایهگذاری زیر ساختهای فیزیکی را متناسب با موضوع آمادهسازی میکنیم.
حضور فعالینی از ۱۰ استان کشور و کشورهای عراق و ترکیه همسایه وبازدید فعالان ۲۰ استان کشور از این نمایشگاه فرصتی است تا ظرفیتهای استان بازتعریف و مسیر طلایی شدن استان به درستی ترسیم شود.
این نمایشگاه میتواند سرآغاز جهشی بزرگ در صنعت طلا و جواهر و صنایع وابسته دراستان و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد.
الطاف الهی خاکی طلایی به مردمان آذربایجان غربی هدیه کرده است، بهره مندی ازاین فرصت وظرفیت برای بهبود شاخصهای توسعهای و معیشت مردم تسهیل فعالیت سرمایه گذاران نیازمند عزم و ارادهای پولادین مسئولان و همراهی و همکاری مردم است.