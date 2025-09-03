مجموعه پویانمایی «پرده داران کعبه» و «راز شهر سوخته»، از شبکه امید پخش می‌شود. درخشش فیلم‌های مستند «هم‌نوایی عاشقانه» و «فصلی که گم شد»، در جشنواره‌های بین‌المللی، از جمله اخبار مستند است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با هفته وحدت، مجموعه تاریخی و معنوی «پرده داران کعبه»، با محوریت زندگی حضرت عبدالمطلب و حضرت ابوطالب، از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۱۹:۴۵، از شبکه امید پخش می شود و روایتگر نقش حیاتی خانواده پیامبر (ص) در حفاظت از خانه خداست.

«پرده داران کعبه»، سفری ژرف به ریشه‌های تاریخ اسلام است که تماشاگر را به دوران پیش از بعثت و به قلب مکه می‌برد. این مجموعه درامی انسانی درباره وفاداری، رهبری معنوی و نقش خانواده‌ای است که خداوند برای حفظ حریم کعبه و حمایت از پیامبر اکرم (ص) برگزید. داستان این مجموعه با زندگی حضرت عبدالمطلب آغاز می‌شود، رهبر معنوی قریش که با الهامات الهی تلاش می‌کند قداست خانه خدا را حفظ کند.

این مجموعه به صورت ویژه به کشف دوباره چاه زمزم، عدالت‌خواهی عبدالمطلب و حمایت او از پیامبر (ص) می‌پردازد. پس از وفات عبدالمطلب، فصل دوم به دوران ابوطالب و حمایت بی‌دریغ او از پیامبر اختصاص دارد، از بازسازی کعبه تا محاصره شعب ابی‌طالب.

فصل اول مجموعه پویانمایی «راز شهر سوخته»، با ۵۲ قسمت، که هر روز ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه امید پخش می‌شود، به روز‌های پایانی خود نزدیک شده است.

مجموعه پویانمایی «راز شهر سوخته»، که مرکز پویانمایی صبا تولید کرده است، به تهیه کنندگی کامل حسن زاده و کارگردانی احسان سپهر تولید شده است و منطقه‌ای است که اولین پویانمایی دنیا در قالب یک طرح بر روی جام سفالین کشف شده و در این برنامه به معرفی این منطقه و بافت بومی و محلی و فولکلور آن می‌پردازد.

با کشف یک گور باستانی خاص که درآن اشیای ارزشمند و منحصر به فردی وجود دارد (در انتهای داستان معلوم می‌شود که این گور متعلق به سازنده‌ جام پویانمایی است) بچه رازی را در گردنبندی که در این گور پیدا شده است کشف می‌کنند و با کمک آن، راهی برای سفر در زمان و رفتن به شهر سوخته‌ی باستانی پیدا می‌کنند و از این پس می‌توانند به شهر سوخته‌ باستانی رفته و از تمام وقایع و حوادث و نحوه‌ کشف و اختراعات و زندگی مردم شهر سوخته‌ قدیم مطلع شوند و به زمان حال بر می گردند.

فیلم‌های مستند «هم‌نوایی عاشقانه»، به کارگردانی آذر مهرابی و «فصلی که گم شد»، به کارگردانی مهدی قنواتی موفق به دریافت جایزه از جشنواره‌های بین‌المللی شدند.

فیلم مستند «بال‌های آوازخوان» به کارگردانی همِن خالدی، در بخش مسابقه‌ مستند سی‌امین دوره‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم بوسان در کره‌ جنوبی، پذیرفته شد.

فیلم‌های مستند «دیگی پر از آرزو»، به کارگردانی شیوا سنجری و «پورزال»، ساخته‌ ماریا ماوَتی و احسان فرخی فرد، به جشنواره‌های بین‌المللی راه پیدا کردند.