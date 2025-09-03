با حضور استاندار سمنان طرح های هفته دولت در شهرستان های شاهرود و میامی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استاندار سمنان در ابتدای سفر خود به غرب استان سمنان به میامی رفت و به طور همزمان ۹۸ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال و ۷ طرح اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد ریال را افتتاح کرد .

احمد خرم فرماندار شهرستان میامی در جلسه شورای اداری گفت: به مناسبت هفته دولت اجرای ۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال هم آغاز شده که مهمترین آن تصفیه خانه آب شرب حسین آباد کالپوش است.

فرماندار شاهرود هم از بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۶۸ طرح عمرانی و اقتصادی با دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار همزمان با هفته دولت با حضور استاندار سمنان خبر داد .

ابوطالب جلالی گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های آموزشی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شرکت‌های دانش بنیان است و با بهره برداری از این طرح‌ها برای ۳۰۰ نفر شغل ایجاد شده است.

استاندار سمنان در سفر به این دو شهرستان از برخی واحدهای صنعتی نیز بازدید کرد و در جریان روند تولید و مشکلات آنها قرار گرفت .