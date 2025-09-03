به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمود حسابی در سال ۱۲۸۱ از پدر و مادر تفرشی در تهران متولد و در ۴ سالگی همراه با خانواده‌اش عازم بیروت شد، تحصیلات متوسطه را در یک کالج آمریکایی و تحصیلات عالیه دانشگاهی را در رشته ادبیات دانشگاه بیروت گذراند.

بعد از آن به تحصیل در رشته راه و ساختمان، سپس معدن و بعد ریاضیات و ستاره شناسی پرداخت و در سن ۲۵ سالگی موفق به اخذ دکترای فیزیک از دانشگاه سوربن شد.

در همان زمان از میان پانزده هزار نفر داوطلب به عنوان یکی از پنج نفری که پای درس انیشتین می‌نشستند، انتخاب شد و یک سال بعد نظریه معروف خود به اسم نظریه بی نهایت بودن ذرات را ارائه داد.

دکتر حسابی با راهنمایی انیشتین و تحقیقات در دانشگاه شیکاگو توانست آن را به نظریه‌ای قابل دفاع تبدیل کند و این نظریه را به طور دقیق برای دانشمندان بزرگ دیگری، چون بورن، فرمی و شرودینگر شرح داد.

او سپس نشان «کوماندور دولا لژیون دونور» را که بزرگترین نشان علمی دانشگاه فرانسه است دریافت کرد.

انیشتین دکتر حسابی را به جانشینی کرسی خود در دانشگاه پرینستون انتخاب و افتخار بزرگی را نصیب او کرد.

تأسیس دارالمعلمین تهران، ساخت اولین رادیو در کشور، تأسیس دانشسرای عالی و تدریس فیزیک و مکانیک در آن، ایجاد اولین ایستگاه هواشناسی، بنیان گذاری فرهنگستان زبان ایران، نقشه برداری و احداث راه آهن تهران شمشک، تأسیس دانشگاه تهران و ریاست و تدریس در این دانشگاه، برپایی اولین رصدخانه نوین، پایه گذاری مدارس عشایری در کشور، تأسیس انجمن ژئوفیزیک ایران، پایه گذاری مرکز تحقیقات اتمی و تأسیس راکتور اتمی دانشگاه تهران، تأسیس مرکز مدرن تعقیب ماهواره در شیراز، تأسیس انجمن فیزیک ایران از مهمترین اقدامات این پروفسور در ایران است.

دکتر حسابی در سال ۱۳۶۸ به عنوان مرد علمی سال جهان انتخاب شد و در سال ۱۳۷۱ در ساعت ۷:۳۰ صبح روز دوازدهم شهریور ماه در بیمارستان دانشگاه ژنو پس از یک دوره بیماری در گذشت و بعد از انتقال به ایران در زادگاهش تفرش به خاک سپرده شد.