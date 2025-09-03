به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان رئیس دانشگاه پیام نور استان گلستان گفت : رئیس دانشگاه پیام نور استان گلستان گفت :

بر اساس اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور، پذیرش دانشجو بصورت بدون آزمون یا بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور، بزرگترین دانشگاه دولتی کشور آغاز شد.

دکتر بدراق نژاد، افزود؛ متقاضیان ثبت‌نام در رشته‌هایی که پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی صورت می‌گیرد، می‌توانند از روز سه شنبه ۱۱ شهریورماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با تکمیل فرم انتخاب رشته به روش اینترنتی،ثبت نام کنند.

وی با تشریح جزئیات جذب دانشجو از طریق سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور افزود: پذیرش در کد رشته ‌محل‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی برای داوطلبان شاخه نظری با ملاک معدل کتبی نهایی دیپلم و داوطلبان شاخه فنی و حرفه‌ای یا کاردانش با معدل کل دیپلم انجام می‌شود و داوطلب می‌تواند بدون توجه به نوع مدرک دیپلم و از تمامی گروه‌های آزمایشی به انتخاب رشته در دوره‌های مختلف برای انتخاب رشته اقدام کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور گلستان گفت : متقاضیانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده و غایب جلسه آزمون بودند نیازی به ثبت‌نام مجدد برای رشته‌هایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی است نداشته و این متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه برای انتخاب کد رشته‌محل از رشته‌های بدون آزمون اقدام و در فرم انتخاب رشته درج کنند.

دکتر بدراق نژاد با اشاره به گستردگی ظرفیت پذیرش در استان گلستان افزود: در این دوره، دانشگاه پیام نور استان گلستان در بیش از ۷۵ کد رشته محل واقع در مرکز و واحدهای دانشگاهی سراسر استان پذیرای علاقه‌مندان به ادامه تحصیل خواهد بود.

دکتر بدراق نژاد افزود : برای رفع دغدغه شهریه، تسهیلات رفاهی به دانشجویان این دانشگاه اعطاء خواهد شد.

وی تصریح کرد: اعطای تسهیلات اشتغال زایی، برگزاری کلاس ها به صورت حضوری و الکترونیکی، برگزاری امتحانات پایان ترم در شهر محل سکونت وکیفیت بالای محتوای آموزش از دیگر ویژگی های متمایز دانشگاه پیام نور است.