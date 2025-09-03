پخش زنده

ماموران پایگاه دریابانی میناب خط لوله انتقال سوخت قاچاق به طول ۵ هزار و ۷۰۰ متر را در سواحل این شهرستان شناسایی و منهدم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزخلیج فارس؛ فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت: با گزارش منابع اطلاعاتی بلافاصله طرح برخورد با متخلفان به مرحله اجرا در آمد و تیمهای گشتهای دریایی و خودرویی برای جستوجو و انهدام خطوط لوله به موقعیت اعزام شد.
سرهنگ محسن صبوری زاده افزود: این خط لوله و انشعابات آن به طرز ماهرانهای در زیرماسهها و آب جاسازی شده بود.
