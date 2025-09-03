پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز استان فارس از اجرای طرحهای بهینهسازی و هوشمندسازی موتورخانهها در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وحید بهفر، مدیرعامل شرکت گاز استان فارس گفت: برای اجرای طرحهای بهینهسازی در استان، پارسال ۳۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که اجرای این طرح موجب کاهش ۱۵ درصدی مصرف گاز در بخش موتورخانهها می شود.
وی با اشاره به نقش محوری گاز طبیعی در تأمین انرژی کشور گفت: با همکاری مردم و تلاش کارکنان شرکت گاز، تاکنون ۵ هزار و ۳۲ واحد موتورخانه بهصورت رایگان بهینهسازی شده که ۲ هزار و ۶۵۸ واحد دولتی و ۲ هزار و ۳۷۴ واحد غیر دولتی بودند.
بهفر افزود: شرکت گاز استان فارس علاوه بر توسعه شبکه گازرسانی، موضوع ایمنی و مصرف بهینه را در دستور کار دارد و با اقدامات عملی و فرهنگسازی مداوم، سهمی مؤثر در حفظ منابع ملی و رفاه عمومی ایفا میکند.
مدیرعامل شرکت گاز استان فارس، این اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی، بخشی از بودجه سال جاری برای اجرای برنامههای بهینهسازی و هوشمندسازی موتورخانهها است و هدف آن مدیریت پایدار منابع انرژی و افزایش امنیت تأمین سوخت اعلام شده است.