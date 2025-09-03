مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: سهام عدالت به‌صورت یکباره و خرد به بازار عرضه نخواهد شد و روند آزادسازی آن با رعایت ملاحظات بازار سرمایه و مکانیزم عرضه و تقاضا انجام خواهد گرفت.

سهام عدالت به‌صورت یکباره و خرد عرضه نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ولی‌اله جعفری در یک میزگرد تلویزیونی با اشاره به سابقه آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ۱۳۹۹ طبق فرمان سه‌بندی مقام معظم رهبری، تصریح کرد: از آن زمان، شورای عالی بورس به عنوان نهاد مقررات‌گذار سهام عدالت تعیین شد و این شورا تاکنون گام‌ه ای مؤثری در جهت تحقق اهداف عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و ترویج فرهنگ سهامداری برداشته است.

نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی چرا متوقف شد؟

جعفری درباره توقف نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: یکی از دلایل اصلی، عدم برگزاری مجامع این شرکت‌ها و به‌روز نبودن ساختارهای مدیریتی آن‌ها بوده است. همچنین ایجاد صف‌های فروش سنگین و افت شدید قیمت سهام در گذشته، لزوم بازنگری در شیوه عرضه را ضروری کرد.

وی افزود: در حال حاضر از ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی پیش‌بینی‌شده برای سهام عدالت، ۲۸ شرکت نزد سازمان بورس ثبت و ۲۶ شرکت در بورس تهران پذیرش شده‌اند. نماد این شرکت‌ها نیز تا پیش از توقف، حدود یک‌سال و نیم در بازار سرمایه معامله می‌شد.

شرط بازگشایی نمادها: مجامع، تأیید صلاحیت، ثبات بازار

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرد: بازگشایی نمادهای شرکت‌های استانی مشروط به سه عامل کلیدی است؛ «برگزاری مجامع قانونی»، «تأیید صلاحیت مدیران» و «استقرار کامل تیم مدیریتی تأییدشده». همچنین وضعیت کلی بازار سرمایه نیز باید مساعد باشد تا این بازگشایی‌ها موجب ایجاد اخلال در معاملات نشوند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر فقط ۳ یا ۴ شرکت شرایط لازم برای بازگشایی نماد را دارند. شورای عالی بورس بر اساس مصوبه‌ای در سال ۱۴۰۲ به شرکت‌های تعاونی سهام عدالت اجازه داد در صورت عدم حضور سهامداران غیرمستقیم، به نمایندگی از آنان در مجامع استانی شرکت کنند. با این وجود، تاکنون فقط ۱۴ شرکت از ۲۸ شرکت استانی مطابق این مدل عمل کرده‌اند.

مقاومت برخی شرکت‌ها و چالش در مسیر اصلاح

جعفری مقاومت بدنه مدیریتی برخی شرکت‌های استانی را از دلایل اصلی برگزار نشدن مجامع دانست و گفت: این موضوع باعث نیمه‌تمام ماندن فرآیند اصلاح ساختارها شده است. با وجود صرف وقت و انرژی قابل توجه از سوی نهادهای نظارتی، مسیر پیش رو همچنان نیازمند همراهی و همکاری بیشتر شرکت‌هاست.

سهام عدالت؛ دارایی کلان و تأثیرگذار بر بورس

وی با اشاره به ارزش بالای دارایی‌های سهام عدالت گفت: در حال حاضر، ۳۶ شرکت بورسی سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت حضور دارند که ۴۴ کرسی هیئت‌مدیره آن‌ها در اختیار سهام عدالت است. همچنین ۱۳ شرکت غیر بورسی سرمایه‌پذیر با ۱۷ کرسی مدیریتی تحت مدیریت مستقیم سهام عدالت قرار دارند.

به گفته جعفری، شورای عالی بورس از سال ۱۳۹۹ اقدامات متعددی برای حفظ و صیانت از این کرسی‌ها انجام داده است. از جمله این اقدامات، تشکیل کارگروهی سه‌نفره در بهمن ۱۴۰۰ برای انتخاب نمایندگان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر بود. این کارگروه از تیرماه ۱۴۰۴ به کمیته‌ای پنج‌نفره ارتقا یافته که با مشارکت بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی و نهادهای مرتبط، وظیفه تعیین و تثبیت نمایندگان را بر عهده دارد.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در پایان با بیان این‌که سهام عدالت ترکیبی از دارایی‌های ارزشمند در شرکت‌های بزرگ بورسی است، به سهام‌داران توصیه کرد: از فروش شتاب‌زده سهام خود پرهیز کنند و با حفظ مالکیت، از منافع بلندمدت آن بهره‌مند شوند.

جعفری در پایان تأکید کرد: برای شرکت‌هایی که مجامع خود را برگزار کرده‌اند و همچنین شرکت‌هایی که هنوز اقدامی در این زمینه نکرده‌اند، تصمیمات مقتضی با در نظر گرفتن منافع بازار، سهام‌داران و ملاحظات قانونی اتخاذ خواهد شد.