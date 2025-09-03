رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرندیه در استان مرکزی از افتتاح موزه مامونیه این شهرستان در راستای توسعه فرهنگی و بسترسازی برای جذب گردشگر فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ زهرا رنجبر آزاد گفت: موزه زرندیه پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی، مرمت و آماده‌سازی با سرمایه گذاری شهرداری و شورای شهر مامونیه و همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی و حمایت فرمانداری و شورای اداری شهرستان همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرندیه افزود: شهرستان زرندیه با برخورداری از ظرفیت‌های غنی تاریخی و باستان‌شناسی نیازمند بستری مناسب برای معرفی هویت بومی و فرهنگی خود بود افتتاح این موزه، آغاز حرکتی نو در مسیر توسعه فرهنگی شهرستان و بسترسازی برای جذب گردشگر فرهنگی محسوب می‌شود

وی گفت: این موزه برای نگهداری و نمایش آثار ارزشمند تاریخی- فرهنگی و مردم‌شناسی منطقه است که از ظرفیت زیادی برای معرفی تمدن و پیشینه زرندیه برخوردار است.

زهرا رنجبر ضمن قدردانی از شهرداری و شورای اسلامی مامونیه و تمامی مدیران و کارشناسانی که در اجرای این طرح همکاری داشتند اظهار امیدواری کرد موزه زرندیه در سال‌های آتی، به یکی از کانون‌های مهم فرهنگی و پژوهشی استان مرکزی تبدیل شود و سهمی مؤثر در ارتقای جایگاه شهرستان در حوزه گردشگری ایفا کند.