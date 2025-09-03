به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده ۱۲ هزار و ۳۳ لیتر گازوییل به ارزش سه میلیارد و ۸۲۷ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت هفت میلیارد و ۶۵۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

به گفته وی شعبه همچنین برای بهای مال از دست رفته، سه میلیارد و ۸۲۷ میلیون ریال معادل میزان ارزش تخلف به جزای نقدی اضافه و در مجموع متخلف به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۴۸۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.