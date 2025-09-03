پخش زنده
مدیر کل هواشناسی خوزستان تا پایان هفته برای برخی مناطق استان شرجی پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: با بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی، جریانات جنوبی از اواخر وقت امروز تا اوسط روزجمعه سبب افزایش رطوبت و شرجی درمناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخشهایی از مناطق شمالی و طی روز شنبه در مناطق جنوبی و جنوبشرقی استان خواهد شد.
وی افزود: طی فردا و پس فردا با توجه به بالابودن نسبی ضرایب ناپایداری، ابرناکی و احتمال رگبارهایی پراکنده و رعد وبرق و تندبادهای لحظهای در ارتفاعات شرقی و جنوب شرقی استان و جادههای مواصلاتی با استان کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد.
سبزه زاری ادامه داد: در شبانه روز گذشته رامشیر و بستان با دمای ۴۵ و ایذه با دمای ۲۰.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۷ و کمینه دمای ۲۸.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.