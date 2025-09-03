پخش زنده
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از افزایش ۴۷ درصدی اعتبارات استان تهران نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حشمت الله سلیمانی» اعلام کرد: رویکرد دولت چهاردهم و همچنین قانون بودجه سال ۱۴۰۴ توجه به افزایش سهم اعتبارات استانی است که بر این اساس اعتبارات استان تهران در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۳۷ درصد و در سال ۱۴۰۴ نیز نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافت.
وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که همواره مورد توجه و پیگیری مسئولان استانی و نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی بوده، افزایش سهم استان تهران از اعتبارات است؛ چراکه سهم «تهران» هم باید بواسطه وصول درآمدهای مالیاتی، مثل سهم استانهای نفتخیز دیده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هدفگذاری دولت چهاردهم برای اتمام پروژههای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی مناسب در کوتاهترین زمان افزود: امسال نزدیک به ۳۰۰ پروژه در حوزههای مختلف از محل منابع دولتی در استان تهران به بهرهبرداری رسید و پیش بینی میشود با تخصیص مناسب اعتبارات، حدود ۵۰۰ پروژه نیمه تمام، طرحهای مصوب سفر ریاست محترم جمهوری و پروژههای دارای مصوبات مشترک شورای برنامه ریزی استان و کمیته برنامه ریزی شهرستانها نیز تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد.
«سلیمانی» افزود: در استان تهران، پروژههای نیمه تمام متعددی در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد که بعضی از آنها مربوط به دهه ۸۰ باز میگردد. دولت چهاردهم مصصم است که این پروژهها را در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برساند؛ بنابراین هدف گذاریهای مسئولان استانی برای افتتاح بیمارستان شهرستانهای جنوب غرب و جنوب شرق است که امیدواریم که این پروژهها نهایتاً تا سه سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی یادآور شد: یکی از موضوعات مورد توجه دولت، به ویژه دکتر پزشکیان، ایجاد نهضت مدرسه سازی است. در استان تهران نزدیک به ۱۳ هزار و ۵۰۰ کلاس درس کمبود داشتیم که توفیق حاصل شد در دولت چهاردهم، سرانه فضای آموزشی استان تهران با افتتاح ۷۳ باب مدرسه در سال گذشته و حدود ۱۰۰ باب مدرسه تا آخر شهریور ماه امسال، افزایش پیدا کند. در سال آینده نیز هدف گذاری برای تکمیل ۱۴۳ باب مدرسه در قالب یکهزار و ۷۴۰ کلاس درس صورت گرفته است.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به ناترازی آب در استان تهران یادآور شد: در سالهای اخیر، توجه خاصی به سه پروژه اصلی حوزه آب شده که از جمله آن میتوان به طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران اشاره کرد که بزودی در مدار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: طرح جلوگیری از هدر رفت آب از سد لار نیز در قالب ایجاد تونل و مسیری به طول ۲۸ کیلومتر در دست اقدام است که بخشی از نیازهای استان را رفع خواهد کرد. همچنین پروژه رینگ آبرسانی قمر بنیهاشم (ع) به طول ۱۷۰ کیلومتر به منظور تعادلبخشی و بهینهسازی مصرف آب در شهر تهران نیز از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است تا با بهره برداری از این طرح ها، مشکل ناترازی آب تهران تا حدودی رفع خواهد شد.