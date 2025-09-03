معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با استاندار لرستان از ثبت سند غار کلدر به نام لرستان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با استاندار لرستان با بیان اینکه غار کلدر در سال ۱۳۸۵ به ثبت ملی و در ۲۰ تیر ۱۴۰۴ نیز به ثبت جهانی رسیده است، گفت: سند مالکیت غار کلدر با قدمت ۵۴ تا ۶۳ هزار سال در اختیار مسئولان استان قرار می‌گیرد.

حسن بابایی افزود: سند پهنه‌ای که برای این غار صادر شده ۶۰ هکتار است و به میراث فرهنگی لرستان تقدیم می‌شود.





رئیس سازمان ثبت اسناد کشور تصریح کرد: این ثبت یکی از مهم‌ترین ثبت‌های صورت گرفته در کشور است.





بابایی در بخش دیگری از سخنانش به اتمام صدور اسناد حدنگاری شهرک‌های صنعتی در سال سرمایه گذاری برای تولید تولید اشاره کرد و گفت: این سند در حکم یک وثیقه بانکی برای دریافت تسهیلات به مالکان واحد‌های صنعتی و تولیدی نیز کمک می‌کند.

وی اضافه کرد: تاکنون ۱۰۰ درصد منابع طبیعی لرستان و ۸۰ درصد اراضی کشاورزی استان نیز حدنگاری شده است.

وی ضمن اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول، ادامه داد: تا امروز ۶۹۲ هزار و ۲۰۳ فقره پیش نویس سند در این زمینه تنظیم و ۶۳ هزار و ۵۶۲ سند نیز نهایی شده است.

بابایی تصریح کرد: روند اجرای این قانون در کشور و استان لرستان از وضعیت مطلوبی برخوردار است و ۸۶ درصد مشاورین املاک کشور شامل ۱۲۱ هزار دفتر املاک به سامانه‌های قانون الزام به ثبت سند متصل هستند.

وی خاطرنشان کرد: در لرستان نیز ۱۰۰ درصد مشاورین املاک به سامانه قانون الزام متصل شده‌اند.

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳ تنظیم قرارداد‌های یکساله نیز گفت: ۱۷۸ هزار و ۳۷۵ فقره قراداد یکساله در مشاورین املاک ثبت شده است.

بابایی افزود: قریب به ۵میلیون و ۵۰۰ هزار سند سبز رنگ مشمول قانون الزام به ثبت رسمی نیز صادر شده که نشان از آگاهی مردم نسبت به اهمیت این موضوع در کاهش اختلافات مالی، حقوقی می‌شود.