به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای لشکر ویژه ۵۵ با محوریت شهید معظم سید محمود کاوه در مهاباد به صورت زنده از شبکه خبر و مهاباد درحال پخش است.

این مراسم با حضور گسترده خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم مهاباد همراه بوده و فضایی معنوی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهادت و انقلاب اسلامی فراهم کرده است.

معاون اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: بیش از هزار نفر از مردم خراسان رضوی و آذربایجان غربی دراین همایش حضور دارند.