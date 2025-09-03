پخش زنده
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از ثبت بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تردد وسایل نقلیه در محورهای بیناستانی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حقنیا با اشاره به ثبت بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تردد وسایل نقلیه در محورهای بیناستانی بر اساس دادههای سامانههای ترددشمار فعال در محورهای مواصلاتی استان از ابتدای امسال تاکنون گفت: بهطور میانگین روزانه ۷۳ هزار وسیله نقلیه در جادههای بیناستانی استان تردد کردهاند.
وی افزود: سامانههای ثبت تخلفات عبور و مرور در خوزستان نیز در این مدت بیش از حدود ۳۳ میلیون پلاک خودرو را ثبت و حدود ۱۴۰ هزار تخلف را به پلیس راهور گزارش کردهاند.
حق نیا با اشاره به عملکرد سامانه اطلاعرسانی ۱۴۱، ادامه داد:در این بازه زمانی، بیش از ۱۱۶ هزار تماس مردمی با این سامانه ثبت شده است.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان تصریح کرد: میانگین زمان ارتباط اپراتور با تماسگیرندگان ۹۵ ثانیه است و ۳۵ درصد تماسهای کاربران کاربران جادهای مربوط به بخش راهداری، ۵۵ درصد مربوط به بخش حملونقل بار و ۱۰ درصد مربوط به بخش حملونقل مسافر بوده است.