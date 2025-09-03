پلتفرم آموزشی مبتنی بر هوش مصنوعی با عنوان کیدو در پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری طراحی و به تولید رسید.

طراحی و تولید کیدو در پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فعال حوزه هوش مصنوعی گفت: در آستانه بازگشایی مدارس وحساسیت مقطع ششم ابتدایی برای دانش آموزان، زیرساخت فنی آموزشی مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شد.

جعفری افزود: این نرم افزار در یادگیری دروس به شیوه‌های مختلف مثل خلاصه سازی، ساده نویسی، پرسش و پاسخ و ... به دانش آموزان کمک می‌کند.

جعفری گفت: ارتقا کیفیت آموزش و سطح یادگیری از اهداف طراحی این پلتفرم است.

وی با اشاره به اینکه این پلتفرم قابل توسعه برای سایر مقاطع تحصیلی است، افزود: محیط امن و بدون مخاطره برای آشنایی با هوش مصنوعی از مزایای این نرم افزار است.