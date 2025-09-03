به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در ۵ ماه گذشته صادرات ۲۵۸ هزار و ۴۳ تن کالا از پایانه مرزی ماهیرود به ثبت رسیده که این مقدار توسط شش هزار و ۵۰۱ سفر انجام شده است.

جلال زاده سیمان، فراروده‌های نفتی، آهن آلات، کاشی و سرامیک را از اقلام صادراتی از مرز ماهیرود در این مدت ذکر کرد .

به گفته وی در این مدت همچنین، ترانزیت ۳۵۸ هزارو ۷۱۹ تن کالا توسط ۱۴ هزار و ۹۲۸ سفر انجام شده است.

وی عمده کالای ترانزیتی را شامل روغن، لوازم یدکی، شکر، آرد، گیاهان دارویی، سویا و موادبهداشتی عنوان کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: در ۵ ماه گذشته نیز، ۲۱ هزار و ۲۹۴ خودرو وارد و ۲۱ هزار و ۳۷۰ خودرو از این مرز خارج شده‌اند.

جلال زاده گفت: باتوجه به اهمیت پایانه‌های مرزی استان در توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های افغانستان تلاش این اداره‌کل با فراهم کردن زیرساخت‌ها در پایانه‌های ماهیرود بر گسترش روابط اقتصادی نزدیک بوده تا همچنان شاهد افزایش جابجایی کالا از این پایانه مرزی باشیم.