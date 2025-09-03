به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به کارخانه سیمان تهران رفت و مشکلات ناترازی انرژی، سوخت و مالیات و چالش‌های این کارخانه در بازار سرمایه را بررسی کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در بازدید از کارخانه سیمان تهران افزود: باید با مدیریت هوشمندانه توزیع برق و اطلاع‌رسانی به‌موقع به واحد‌های تولیدی از کاهش خسارات سنگین مالی و حتی خطرات جانی جلوگیری شود.

مدیرعامل کارخانه سیمان تهران هم گفت: در ۵ ماه گذشته به علت قطعی برق، ۱۰ درصد تولید سیمان کاهش یافته است.