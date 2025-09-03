مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: الحاق هزار هکتار به محدوه بجنورد مصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سید علی میر کریمی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این الحاق از شهرک فرهنگیان بجنورد با اعتبار ۲ همت انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه الحاق زمین نیاز استان را برطرف می‌کند و توسعه فضای شهری را به دنبال دارد.

میر کریمی گفت: در این هزار هکتار کاربری‌های مختلفی همچون آموزشی، سرمایه گذاری، بهداشت و ورزشی در نظر گرفته شده است.

این هزار هکتاربه اندازه یک سوم شهر بجنورد است که تا بیست سال آینده ساخت و ساز منازل مسکونی و دیگر مکان‌ها در این زمین الحاقی به پایان خواهد رسید.