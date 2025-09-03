سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز از کشف محوطه‌ای تاریخی در روستای خسروآباد شهرستان نظرآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نادر زینالی از کشف یک محوطه باستانی در روستای خسروآباد (مزرعه زرگان) از توابع شهرستان نظرآباد خبر داد و گفت: این کشف در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر انجام خاکبرداری‌های مشکوک در منطقه صورت گرفت.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت بلافاصله پس از دریافت گزارش، به محل اعزام شدند و در بررسی‌های اولیه، موفق شدند یک محوطه تاریخی و باستانی با ارتفاع تقریبی یک و نیم متر و شعاع ۲۰۰ متر را شناسایی کنند که وجود سفال‌های شکسته تاریخی در منطقه، شواهد اولیه این کشف را تأیید می‌کند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز گفت: بلافاصله پس از شناسایی، دستورات لازم برای انجام بررسی‌های فنی و کارشناسانه دقیق‌تر صادر شده است تا بتوانیم اطلاعات ارزشمندی درباره پیشینه تاریخی و فرهنگی این منطقه به دست آوریم.

نادر زینالی افزود: حفاظت از میراث فرهنگی استان البرز و جلوگیری از هرگونه آسیب به آن، از اولویت‌های اصلی ماست.