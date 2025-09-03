به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده انتظامی ماهشهر گفت: سرهنگ کامران خوشناموند در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس، در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۳ با انجام اقدامات اطلاعات و پلیسی توانستند متهمی را که با معرفی خود به عنوان مامور نهاد امنیتی و قوه قضائی مبلغ ۴۵ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده است، را دستگیر کنند.

سرهنگ کامران خوشناموند افزود: تهم در تحقیقات پلیس پس از اعتراف به بزه ارتکابی و تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.