مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با اشاره به هدفگذاری اقتصاد کشور برای رسیدن به ۲۵ درصد سهم به تعاونیها، گفت: ما در استان فاصله زیادی تا رسیدن به این هدف داریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، علی آشتاب، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم امروز در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما با تبریک هفته تعاون، این هفته را فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای بخش اقتصادی استان به مردم برشمرد.
مدیر تعاون قم با اشاره به هدف گذاری سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد گفت: استان قم تا رسیدن به این درصد فاصله زیادی دارد، اما در عین حال بخش تعاون با سرمایه مردمی به جایگاه واقعی خود خواهد رسید.
وی با اشاره به فعالیت ۱۲۴۶ تعاونی در استان افزود: با ایجاد اشتغال برای ۱۶۷۵۰ نفر در این حوزه، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه اشتغال پایدار در استان فراهم شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اجرای سند توسعه تعاون را مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور دانست و گفت: این امر در سیاستهای ابلاغی بخش تعاون برنامه هفتم توسعه هم مورد توجه قرار گرفته که باید در راس برنامهها قرار گیرد.
آشتاب برگزاری نشستهایی با تشکلهای تخصصی بخش تعاون با هدف بهرهگیری از ظرفیت دانشی و سرمایهای آنان، بازدید از دستگاههای اقتصادی و تجلیل از تعاونگران برتر استان با هدف رشد و توسعه فرهنگ تعاون و کار گروهی را از جمله برنامههای هفته تعاون برشمرد.
وی افزود: روز گذشته همزمان با نخستین روز هفته تعاون در همایش ملی تجلیل از تعاونگران برتر کشور در تهران، دو تعاونی در بخش مسکن و کشاورزی از قم حائزه رتبه برتر شدند که این امر حاکی از ظرفیتهای بالقوه استان در این بخشهاست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه قم از قابلیت، ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است، گفت: با اطلاع رسانی دقیق و به موقع و شناساندن ظرفیتها، قابلیتها و پتانسیلهای بالای استان به فعالان اقتصادی استانی و ملی، علاوه بر توسعه اقتصادی، گره مشکلات اقتصادی هم باز میشود.
یازدهم تا هفدهم شهریورماه، هفته تعاون نامگذاری شده است.