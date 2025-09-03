اداره کل هواشناسی استان مرکزی: از نظر دمایی طی روز‌های آینده دمای هوا نوسان محسوسی نخواهد داشت و وضعیت فعلی دمای هوا کم و بیش تداوم خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بررسی و تحلیل آخرین خروجی الگوهای پیش یابی حاکی از تداوم جریانات شرقی طی ساعات بعدازظهر امروز است که می‌تواند موجب انتقال ذرات معلق از بیابان‌های نواحی مرکزی به استان و پدیده گردوغبار در بعضی از نواحی استان شود.

طی دو روز آینده عبور موج کم ارتفاع لایه‌های میانی جو موجب افزایش پوشش ابر در آسمان بعضی از نواحی استان و همچنین وزش باد در ساعات بعدازظهر خواهد شد.



